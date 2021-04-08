عاجل.. الدواجن واللحوم تقود تضخم اسعار المستهلكين للارتفاع في مارس

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية في شهر مارس الماضي على اساس شهر تحت ضغوط من زيادة أسعار اللحوم والدواجن والخضراوات والحبوب والخبز، بينما لم شهد ارتفاعات طفيفة جدا على اساس سنوي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين سجل نموا بنهاية شهر مارس الماضي بنسبة 0.6% مقابل نموا بنسبة 0.1% في شهر فبراير.

وكان معدلات تضخم أسعار المستهلكين تشهد مسارا هابطا منذ أكتوبر 2020 إلا أنها بدأت تعاود الارتفاعات مع بداية شهر فبراير الماضي.

وسجل معدل اسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية على أساس سنوي في مارس نموا بنسبة 4.8%، مقابل 4.9 في فبراير على أساس سنوي.