نيوزيلندا تعلق دخول المسافرين من الهند بسبب ارتفاع حالات كورونا

علقت نيوزيلندا، اليوم الخميس، مؤقتًا دخول جميع المسافرين من الهند، بما في ذلك مواطنيها، لمدة أسبوعين تقريبًا بعد وصول عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا الإيجابية من الدولة الواقعة في جنوب آسيا.









وتأتي هذه الخطوة بعد أن سجلت نيوزيلندا 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على حدودها، اليوم الخميس، 17 منها من الهند. وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحفي في أوكلاند: "نعلق مؤقتًا دخول المسافرين من الهند إلى نيوزيلندا".





سجلت الهند 12.8 مليون حالة إصابة بـ COVID-19، وهو أكبر عدد بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وهي تكافح الآن موجة ثانية قاتلة من الإصابات، وقد تجاوز عدد الحالات الجديدة اليومية هذا الأسبوع ذروة الموجة الأولى التي شوهدت في سبتمبر الماضي. وسيبدأ التعليق من الساعة 1600 بالتوقيت المحلي في 11 أبريل وسيظل ساري المفعول حتى 28 أبريل. خلال هذا الوقت ستنظر الحكومة في إجراءات إدارة المخاطر لاستئناف السفر.





ينطبق التعليق على أي شخص كان في الهند خلال الـ 14 يومًا الماضية. هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها نيوزيلندا بتوسيع أي حظر على دخول مواطنيها والمقيمين فيها. وقالت أرديرن "أريد أن أؤكد أنه في حين أن وصول COVID من الهند قد حفز هذا الإجراء، فإننا نبحث في كيفية إدارة نقاط المغادرة عالية الخطورة بشكل عام".





قضت نيوزيلندا فعليًا على الفيروس داخل حدودها، ولم تبلغ عن أي انتقال مجتمعي محليًا لمدة 40 يومًا تقريبًا. لكنها كانت تراجع إعداداتها الحدودية مع وصول المزيد من المصابين مؤخرًا، معظمهم من الهند. فقد أبلغت الهند، اليوم الخميس، عن تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 126.789 حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 حيث تكافح عدة ولايات لاحتواء زيادة ثانية في الإصابات وتشكو من نقص اللقاحات وتطالب بتوسيع التطعيمات للشباب.





وتجاوزت الإصابات اليومية، التي تجاوزت 100 ألف للمرة الأولى يوم الاثنين، تلك العلامة ثلاث مرات، وهي أكبر زيادة يومية في العالم. وفاجأ الارتفاع، الذي كان أسرع بكثير من الموجة الأولى في العام الماضي، السلطات. وتلقي الحكومة باللوم في عودة الظهور بشكل رئيسي على الازدحام والإحجام عن ارتداء الأقنعة مع إعادة فتح المتاجر والمكاتب.



