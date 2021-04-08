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ارتفاع الاصابات بكورونا يضغط على الأسهم اليابانية

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:21 ص
اليابان اقتصاد
اليابان اقتصاد
وكالات
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هبطت الأسهم اليابانية الخميس 8 ابريل، إذ تعرضت لضغوط جراء ارتفاع في الإصابات المحلية بفيروس كورونا والإعادة المحتملة لقيود على النشاط الاقتصادي.

ونزل المؤشر Nikkei بـ 0.07% إلى 29708.98 نقطة، بينما تراجع المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.79% إلى 1951.86 نقطة.

وقالت حاكمة طوكيو إنها ستطلب من الحكومة المركزية تبني إجراءات طوارئ في العاصمة لمكافحة زيادة مفاجئة في الإصابات بفيروس كورونا وانتشار سلالة جديدة للفيروس. كما من المنتظر أن تعلن مدينة أوساكا الواقعة في غرب البلاد حالة الطوارئ الطبية بعد ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بها إلى مستوى قياسي، مما أثار حالة من القلق بين مسؤولي الصحة العامة.

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