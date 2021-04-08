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كريم أبو زيد يُرزق بمولوده الأول.. وهذا اسمه

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:24 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان كريم أبو زيد عن قدوم مولوده الأول الذي أطلق عليه اسم "مراد"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب كريم أبو زيد منشورًا قال فيه :"الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات لقد رزقت بمولودي الأول الباشاااا ( مراد كريم ابوزيد)، والعاقبة عندكم في المسرات".

وفي سياق آخر، اعتذر الفنان كريم أبو زيد مؤخرًا عن الجزء الثالث من مسلسل "بيت العيلة"، وهو بطولة شيرين، هالة فاخر ، إيمان السيد ، منى هلا ، حسن عبد الفتاح وعدد من ضيوف الشرف فمنهم النجم سمير غانم، سامي مغاورى، ضياء الميرغنى، عمرو عبدالعزيز، مصطفى هريدى، رضا حامد وآخرين وهو من إنتاج محمد أبو العزم وقصة عمرو سمير عاطف ومن سيناريو وحوار روماني ماهر وإخراج عادل عوض.

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