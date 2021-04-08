Advertisements

شاهد.. اندلاع حريق كبير في مصفاة نفط شرق المكسيك

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:27 ص
حريق مصفاة نفط
حريق مصفاة نفط
وكالات
Advertisements

اندلع حريق ضخم في مصفاة النفط "لاسارو-كارديناز-ديل-ريو" في شرق المكسيك، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وأفادت شهود عيان، بأن الحريق اندلع في جناح شحن وقود الديزل والبنزين، في الساعة 17:35، بعد سماع دوي 6 انفجارات بشكل عام، ما أدى إلى توسع منطقة الحريق.

 

ومن جانبها، لم تعلق شركة "بيميكس" الحكومية لتكرار النفط، التي تمتلك المصفاة، على الحادث.

 

وحتى الآن لم يتم ورود أي تقارير تتحدث عن سقوط قتلى أو مصابين.


أخبار تهمك

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يوم

قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد الشريف عميدًا لـ علوم القاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير أفشة

منذ ساعة

متمرد بيراميدز يقترب من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يوم

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 20 ساعة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 16 ساعة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 17 ساعة

إبراهيم عيسى: إثيوبيا أغلقت عقلها السياسي.. ومصر جددت "الخط الأحمر"

منذ ساعة و 23 دقيقة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أحمد مجاهد يعلن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا

07:06 ص

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج