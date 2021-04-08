شاهد.. اندلاع حريق كبير في مصفاة نفط شرق المكسيك

اندلع حريق ضخم في مصفاة النفط "لاسارو-كارديناز-ديل-ريو" في شرق المكسيك، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأفادت شهود عيان، بأن الحريق اندلع في جناح شحن وقود الديزل والبنزين، في الساعة 17:35، بعد سماع دوي 6 انفجارات بشكل عام، ما أدى إلى توسع منطقة الحريق.

ومن جانبها، لم تعلق شركة "بيميكس" الحكومية لتكرار النفط، التي تمتلك المصفاة، على الحادث.

وحتى الآن لم يتم ورود أي تقارير تتحدث عن سقوط قتلى أو مصابين.



