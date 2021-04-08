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حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
حسن موسى
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يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من الصراع الشرس بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بشأن انتقال اللاعبين بين الفريقين.

وكان الأهلي قد نجح في ضم محمود كهربا لاعب الزمالك السابق في يناير 2020، لينضم لقائمة طويلة من اللاعبين الذين ارتدوا قميص القطبين.

ويخطط الأهلي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك في صيف 2022، علما بأن عقد اللاعب ينتهي في هذا الوقت.

ويراهن مسئولو القلعة الحمراء، على رفض اللاعب فكرة تجديد عقده لينتقل للشياطين الحمر في صفقة مجانية العام المقبل، وسط إشادة كبيرة بمستوى اللاعب وإمكانياته.

في المقابل يأمل مسئولو الزمالك في الرد بقوة عن طريق التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الأهلي والمعار حاليا إلى صفوف طلائع الجيش.

وينتظر عمرو جمال حسم مصيره بشكل نهائي مع الأهلي نهاية الموسم للرد على عرض الزمالك.

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