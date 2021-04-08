Advertisements

رئيس "قناة السويس" يكشف آخر تطورات تحقيقات السفينة الجانحة (فيديو)

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب تعويم السفينة هدفه إطلاع العالم بما حدث وجهود الهيئة في تعويمها، مضيفا أن القناة بالنسبة للعاملين فيها تعتبر حياتهم، معلقا: "كانت غمة على قلوبنا 6 أيام ونصف"، مشيدا بجهود العاملين في جهود التعويم "مكنوش بيناموا طول الـ 24 ساعة، ونجاحهم تتويج لتعبهم ودعاء المصريين".

وأضاف "ربيع"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى، يوم الأربعاء، أن الصندوق الأسود الخاص بالسفينة الجانحة جرى فتحه بالفعل، وتفرغ البيانات الخاصة به بالتزامن مع التحقيقات.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن القناة لديها قاطرات تعمل بقوة شد 80 طن و70 طن و160 طن، وجاري التفكير بضم قاطرة تعمل بقوة شد 250 طن و280 طن و300 طن، لتكون جاهزة لأي شيء طارئ.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هيئة قناة السويس من أولى الهيئات والإدارات التي واجهت فيروس كورونا، خاصة أن أكثر سفن الحاويات العابرة للقناة تأتي من الصين، وبالتالي جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة للحفاظ على صحة العاملين والمرشدين فجرى توفير الملابس الكاملة الخاصة للوقاية من الفيروس سواء كمامات أو مطهرات أو بدل.

أخبار تهمك

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ ساعتين و 33 دقيقة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

منذ ساعة و 19 دقيقة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

منذ 18 دقيقة

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ حوالي 17 ساعة

متمرد بيراميدز يقترب من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 21 ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يوم

عاجل.. أحمد مجاهد يعلن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل بذهاب ربع نهائي الأبطال

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:28 ص

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

08:13 ص

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

05:12 م

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج