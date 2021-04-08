رئيس "قناة السويس" يكشف آخر تطورات تحقيقات السفينة الجانحة (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب تعويم السفينة هدفه إطلاع العالم بما حدث وجهود الهيئة في تعويمها، مضيفا أن القناة بالنسبة للعاملين فيها تعتبر حياتهم، معلقا: "كانت غمة على قلوبنا 6 أيام ونصف"، مشيدا بجهود العاملين في جهود التعويم "مكنوش بيناموا طول الـ 24 ساعة، ونجاحهم تتويج لتعبهم ودعاء المصريين".



وأضاف "ربيع"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى، يوم الأربعاء، أن الصندوق الأسود الخاص بالسفينة الجانحة جرى فتحه بالفعل، وتفرغ البيانات الخاصة به بالتزامن مع التحقيقات.



ولفت رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن القناة لديها قاطرات تعمل بقوة شد 80 طن و70 طن و160 طن، وجاري التفكير بضم قاطرة تعمل بقوة شد 250 طن و280 طن و300 طن، لتكون جاهزة لأي شيء طارئ.



وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هيئة قناة السويس من أولى الهيئات والإدارات التي واجهت فيروس كورونا، خاصة أن أكثر سفن الحاويات العابرة للقناة تأتي من الصين، وبالتالي جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة للحفاظ على صحة العاملين والمرشدين فجرى توفير الملابس الكاملة الخاصة للوقاية من الفيروس سواء كمامات أو مطهرات أو بدل.

