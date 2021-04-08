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نيمار مقابل جريزمان.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس وبرشلونة

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
حسن موسى
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للعودة إلى صفوف فريقه السابق برشلونة.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة صيف 2017، بعدما كسر الشرط الجزائي ليقرر الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية بلغت 222 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة سبورت الكتالونية، أن نيمار يغازل برشلونة للعودة مجددا لمزاملة ليونيل ميسي في كامب نو.

وأكملت الصحيفة، أن هناك خياران فقط أمام نيمار للعودة لبرشلونة، الأول هو الانتظار حتى 2022 والعودة في صفقة مجانية.

الخيار الثاني، هو أن ينتقل لبرشلونة في صفقة تبادلية مقابل أنطوان جريزمان مهاجم الفريق الكتالوني، والذي يعد هدفا لفريق العاصمة الفرنسية.

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