حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 8-4-2021.





مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 8-4-2021





غرناطة X مانشستر يونايتد – 9 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium





أرسنال X سلافيا براج التشيكي – 9 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium





أياكس الهولندي X روما – 9 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium





دينامو زغرب الكرواتي X فياريال – 9 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1



