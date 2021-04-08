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مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 8-4-2021

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 8-4-2021

غرناطة X مانشستر يونايتد – 9 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

أرسنال X سلافيا براج التشيكي – 9 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

أياكس الهولندي X روما – 9 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium

دينامو زغرب الكرواتي X فياريال – 9 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1

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