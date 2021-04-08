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مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الخميس 8-4-2021
الخميس 08/أبريل/2021 - 10:03 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الخميس 8-4-2021.
مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الخميس 8-4-2021
دينيزليسبور X قاسم باشا - 3 عصراً - beIN Sports HD 2 TR
غازي عنتاب X إسطنبول باشاك شهير – 3 عصراً - beIN Sports HD 1 TR
ملطية سبور X فنربخشة – 6 مساءً - beIN Sports HD 1 TR
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