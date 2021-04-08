حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الخميس 8-4-2021.





مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الخميس 8-4-2021





دينيزليسبور X قاسم باشا - 3 عصراً - beIN Sports HD 2 TR





غازي عنتاب X إسطنبول باشاك شهير – 3 عصراً - beIN Sports HD 1 TR





ملطية سبور X فنربخشة – 6 مساءً - beIN Sports HD 1 TR



