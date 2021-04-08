الكنيسة تحتفل بتذكار نقل أعضاء القديس يعقوب المقطع





تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بتذكار نقل أعضاء القديس يعقوب الشهير بالمقطع وتجد ترجمة حياته وشهادته تحت البوم السابع والعشرين من شهر هاتور





كما تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس الملائكة جبرائيل المبشر الذي لعظم منزلته لدي الله استحق أن يحمل البشارة بابنه الوحيد إلى القديسة مريم البتول.



وهو الذي سبق فأنبا دانيال النبي عن عودة الشعب الإسرائيلي من السبي وعن مجيء السيد المسيح.