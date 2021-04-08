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ربيع عن السفينة البنمية: لو اتوافق على التعويض هتتحرك فورا (فيديو)

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تتفاوض مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة الجانحة بتعويضات عن عدد ساعات واستخدام المعدات خلال الـ 6 أيام، إضافة لتعويضات عن إغلاق الملاحة خلال تلك الفترة، وحاليا جاري التفاوض حول قيمة هذا التعويض، مؤكدا أن الحل الودي أسرع من اللجوء للتقاضي، "لو اتوافق على التعويض هتتحرك المركب فورا".

وأضاف "ربيع"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى، أن إيرادات قناة السويس في الربع الأول من العام الجاري أكبر من نفس الفترة بالعام الماضي رغم حادث السفينة الجانحة، إذ وصلت الإرادات لـ 2 مليار دولار.

وأوضح أن الاعطال الفنية التي تحدث للسفن شيء طبيعي، ولا يأخذ ذلك وقتا للإصلاح، حيث مرت 18 ألف و845 سفينة العام الماضي، وإذا حدث عطل في سفينة أو سفينتين فنسبة ذلك لا تتعدى صفر في المئة، لافتا أن إحدى السفن اليونانية تعطلت منذ أيام وجرى إصلاحها في دقائق معدودة ولم تغلق القناة كما زعم البعض.

ولفت أنهم كانوا يسعون لتطعيم المرشدين وأعمال الرباط والسائقين في البداية، وحرصا على حياة المرشدين وصحتهم كانت هناك سفينة عليها 62 حالة كورونا في طريقها لإيطاليا، وقررت الأطقم الطبية التابعة لوزارة الصحة بعدم الصعود عليها رغم أن هناك مرشدين كانوا على استعداد الصعود للسفينة ولكن تم إرشادها عن بعد، وهذه واقعة لم تحدث مسبقا في القناة رغم خطورتها.

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