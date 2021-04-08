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مشاركة فرسان المشروع الوطني للقراءة بالمنوفية في التصفيات النهائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
سناء عثمان
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التقى أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، فرسان تعليم المنوفية، الفائزين في مسابقة المشروع الوطني للقراءة على مستوى المحافظة قبيل توجههم للمشاركة اليوم في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية في فعاليات المسابقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل رفع الروح المعنوية لهم معلمين وطلابا.
وحثهم على مواصلة التفوق والتقدم كما وجه جميع المتسابقين بالظهور بالمظهر الذي يليق بتعليم المنوفية والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي عدوى فيروس كورونا.
الجدير بالذكر أن عدد الطلاب المشاركين على مستوى المحافظة يبلغ عشرين طالبا بينما يشارك عدد ثلاثة من معلمي المنوفية الفائزين على مستوى الادارات التعليمية العشر ليصل إجمال عدد المتسابقين باسم تعليم المنوفية إلى ثلاثة وعشرين متسابق يصحبهم المنسق العام للمشروع ( مدير إدارة الجودة بالمديرية ).

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