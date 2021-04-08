بيانات أمريكية تدفع اسعار النفط للهبوط اليوم الخميس

نزلت أسعار النفط الخميس 8 ابريل بعد بيانات رسمية كشفت ارتفاع مخزونات البنزين الأميركية على نحو كبير مما أثر مخاوف بشأن ضعف الطلب في أكبر مستهلك في العالم للخام في الوقت الذي ترتفع فيه الإمدادات في أنحاء العالم.

وتراجع خام برنت 51 سنتا أو ما يوازي 0.8% إلى 62.65 دولار للبرميل، وهبط الخام الأميركي 53 سنتا أو ما يعادل 0.9% إلى 59.24 دولار للبرميل.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنه بينما انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر مما توقعه المحللون، قفزت مخزونات البنزين بقوة، خلافا للتوقعات أيضا.



وانخفضت مخزونات النفط 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى قرابة 502 ملايين برميل، وزادت مخزونات البنزين أربعة ملايين برميل، مقابل توقعات بانخفاض، إلى ما يقل قليلا عن 230 مليون برميل، إذ كثفت شركات التكرير الإنتاج قبل موسم الصيف حين تزيد قيادة السيارات.

في الوقت ذاته، يقول متعاملون إن الإمدادات ترتفع في أنحاء العالم فيما زاد إنتاج روسيا في أول بضعة أيام من أبريل نيسان عن متوسط المستويات المسجلة في مارس آذار.

وربما تُرفع بعض العقوبات عن إيران مما يضيف إلى الإمدادات العالمية، إذ تجري الولايات المتحدة وقوى أخرى محادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي أوقف تقريبا النفط الإيراني عن الدخول إلى السوق.



من ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي في الأسبوع الجاري إن الإنفاق العام الضخم الهادف لمكافحة جائحة كوفيد-19 ربما يزيد النمو العالمي إلى 6% في العام الجاري، وهو معدل لم يُسجل منذ السبعينات.

ومن شأن ارتفاع النمو الاقتصادي تعزيز الطلب على النفط ومنتجاته، مما يساهم في خفض المخزونات.