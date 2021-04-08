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تعرف على أبرز ضيوف برنامج "رامز عقله طار" في رمضان 2021

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهى الفنان رامز جلال، من تصوير برنامجه الجديد الذي يحمل عنوان "رامز عقله طار"، المُقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، ويستضيف خلاله 30 ضيفًا من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من بينهم سمية الخشاب، ريهام حجاج، ملك قورة، أحمد سعد، ويزو، محمد مجدي قفشة، أشرف بن شرقي، فرجاني ساسي، جنش، مروان محسن، محمد هاني.

وكان رامز جلال قد تصدر مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح البوستر الرسمي للبرنامج.

وفي سياق آخر، شارك رامز جلال مؤخرًا في فيلم "سبع البرمبة "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمود كريم، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، بطولة رامز جلال، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمد عبدالرحمن، محمد ثروت، مها أبو عوف.

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