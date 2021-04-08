يبدأ بـ7 جنيهات.. الفجر تنشر أسعار البلح بالبحر الأحمر تزامناً مع حلول شهر رمضان (صور)

تزامنًا مع حلول شهر رمضان المعظم، تنشر بوابة "الفجر" أسعار البلح وأنواعه المختلفة فى أسواق البحر الأحمر.



ولم تختلف أسعار البلح هذا العام عن العام الماضي كثيرًا، إذ سجل البلح الإبريمي ما بين 7 إلى 9 جنيهات للكيلو، والبلح الشامي ما بين 8 و10 جنيهات للكيلو.



ووصل سعر كيلو البلح الأبيض الغزال ما بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو، وبلح مركابي سجل ما بين 9 و18 جنيهًا للكيلو، أما بلح العينات فسجل ما بين 12 و28 جنيهًا للكيلو، وسجل بلح البان ما بين 10 و22 جنيهًا للكيلو، أما بلح وردة فسجل ما بين 10 و17 جنيهًا للكيلو، وبلح برتمودة فسجل 12 و26 جنيهًا للكيلو.



فيما سجل سعر البلح السكوتي ما بين 13 و24 جنيهًا للكيلو، والبلح الأسواني سجل ما بين 15 و19 جنيهًا للكيلو، وبلح الجنديلة سجل ما بين 14 و25 جنيهًا للكيلو، بينما سجل بلح قرن الغزال ما بين 28 و35 جنيها للكيلو.



جدير بالذكر كان أكد محافظ البحر الأحمر فى تصريحات سابقة، علي ضرورة المراقبة المستمرة للأسعار وتاريخ صلاحية المنتجات، والتأكد من توفير كافة السلع الأساسية خلال الشهر الكريم، مشددا علي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ علي الصحة العامة.



