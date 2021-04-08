أطفال وكبار بلا مأوى: ينقذ فتاة وينقلها لدار البنات بالمنيا





انقذ فريق أطفال وكبار بلامأوي التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، بمحافظة المنيا فتاة تدعي ش.ض.ص، تبلغ من العمر 14سنة، تعانى من التفكك الأسري الأم متوفية والاب متزوج بأخري ويتركها معها حيث يذهب للعمل بالقاهرة وزوجة الاب تعاملها بقسوة.



وعلي الفور قام الفريق بإتخاذ الإجراءات اللازمة وتم نقلها لدار البنات بمحافظة المنيا.



ويأتي ذلك في إطار خطة البرنامج القومي لحماية الاطفال والكبار بلامأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.



والجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل