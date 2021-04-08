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لبنان يعلن سقوط صاروخ للدفاع الجوي السوري في بلدة حولا

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:17 ص
سقوط صواريخ - أرشيفية
سقوط صواريخ - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لـ"حزب الله"، اليوم الخميس، بسقوط بقايا صاروخ تابع للقوات الجوية السورية في بلدة حولا جنوب البلاد.

 

وقالت القناة اللبنانية، إن أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة حربية إسرائيلية معادية في أجواء المنطقة الحدودية وسمع دويه في أرجاء الجنوب اللبناني.

 

وذكر صحفي لبناني، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن القوات الدفاعية الجوية السورية أطلقت صاروخًا خلال تصديها لهجوم إسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق.

 

وأعلن الجيش السوري، ليل الأربعاء إلى الخميس، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط العاصمة دمشق وأسفر عن إصابة 4 جنود سوريين.

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