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"رفض الإفصاح عن كشف حساب".. بلاغ للنائب العام ضد بنك الإسكندرية

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تقدمت سيدة ببلاغ للنائب العام ضد بنك الإسكندرية فرع المنصورة، حمل رقم 63609؛ لرفضه الإفصاح عن كشف حساب مورثهم، بعد إخبارهم بأنه خالي ولايوجد به أي أرصده.

وذكرت مقدمت البلاغ المحامية يسرية عبد الوهاب موكلة عن سوزان محمد عبدالكريم، أن موكلتها توجهت وباقي ورثة المرحوم محمد محمد عبدالكريم بتاريخ 1 8 2019 إلى بنك الإسكندرية فرع المنصورة للكشف عن حساب مورثهم وأحد مستحقاتهم المالية من البنك كميراث شرعي لهم بناء عن كشف حساب مورثهم إلا أن الطالبة فوجئت وباقي الورثة برد البنك بأن حساب المورث لايوجد به رصيد، وكان هذا مخالف للواقع ولحسابه لدى البنك.


وأكد البلاغ أن مقدمته وباقي الورثة طالبوا مرارا وتكرارا البنك ببيان كشف حساب مورثهم وعمليات السحب التي قام بها أو غيره لكنها باءت بالفشل، مؤكدين أن مورثهم توفي بتاريخ 3 5 2109.

وطالبت مقدمة البلاغ اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه البنك وفتح التحقيق معهم للكشف عن الحساب وبيان عمليات السحب وتاريخها.

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