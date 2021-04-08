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تعليم المنوفية يعلن جدول اختبارات الدور الأول للشهادة الإعدادية
الخميس 08/أبريل/2021 - 10:20 ص
سناء عثمان
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أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية جدول اختبارات الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020 2021.
وصرح أحمد سويد مدير المديرية أن الجدول المعلن يشمل المواد الأساسية التي تضاف للمجموع فقط بينما يؤدي الطلاب اختبار المواد التي لا تضاف للمجموع وفقا للكتاب الدوري رقم 8 الصادر بتاريخ 14 3 2021 مضيفا أنه تقرر أن تؤدى الاختبارات العملية لطلاب مدارس التربية الرياضية بشبين الكوم ومنوف لمدة اسبوع على مستوى المدرسة مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.
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