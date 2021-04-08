Advertisements

تعليم المنوفية يعلن جدول اختبارات الدور الأول للشهادة الإعدادية

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
سناء عثمان
Advertisements

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية جدول اختبارات الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020 2021.

وصرح أحمد سويد مدير المديرية أن الجدول المعلن يشمل المواد الأساسية التي تضاف للمجموع فقط بينما يؤدي الطلاب اختبار المواد التي لا تضاف للمجموع وفقا للكتاب الدوري رقم 8 الصادر بتاريخ 14 3 2021 مضيفا أنه تقرر أن تؤدى الاختبارات العملية لطلاب مدارس التربية الرياضية بشبين الكوم ومنوف لمدة اسبوع على مستوى المدرسة مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.
تعليم المنوفية يعلن جدول اختبارات الدور الأول للشهادة الإعدادية
تعليم المنوفية يعلن جدول اختبارات الدور الأول للشهادة الإعدادية

أخبار تهمك

متمرد بيراميدز يقترب من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 21 ساعة

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

منذ 19 دقيقة

عاجل.. أحمد مجاهد يعلن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

منذ ساعة و 21 دقيقة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يوم

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 18 ساعة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

الكشف عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل بذهاب ربع نهائي الأبطال

منذ ساعة و 19 دقيقة

ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:28 ص

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

08:13 ص

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

05:12 م

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج