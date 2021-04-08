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صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية جلسة الخميس
الخميس 08/أبريل/2021 - 10:13 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مع بداية موجة تصحيحية للمؤشرات بعد الهبوط الحاد التي تعرضت له خلال الجلسات السابقة
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوي 10253.8نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1852 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2764.6 نقطة.
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