صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية جلسة الخميس









إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مع بداية موجة تصحيحية للمؤشرات بعد الهبوط الحاد التي تعرضت له خلال الجلسات السابقة







