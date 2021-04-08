الكنيسة السريانية الكاثوليكية تحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيل المطران حنوش

وسيقام قداس لذكراه بعد وصول المدبر البطريركي المطران مار يعقوب افرام سمعان لمصر.

فى سياق آخر زار اصحاب النيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، اليوم، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لشكره على حضور تجليس كل من نيافتهما.



وسيم الأسقفان الجديدان يوم ٧ مارس الماضي على إيبارشيتي أبو قرقاص، وشرق المنيا اللتين كانتا قبلًا ضمن إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، وأقيم طقس تجليس نيافة الأنبا فيلوباتير منذ قرابة أسبوعين، بينما جُلِّس نيافة الأنبا فام الأسبوع الماضي، وحضر محافظ المنيا وعدد من قياداتها احتفالي التجليس.

