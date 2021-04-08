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الكنيسة السريانية الكاثوليكية تحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيل المطران حنوش
الخميس 08/أبريل/2021 - 10:25 ص
ماريان عيد
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تقيم غدا الجمعة كنيسة السريان الكاثوليك بمصر، الذكرى السنوية الأولى على رحيل المطران مار اقليميس جوزيف حنوش مطران طائفة السريان الكاثوليك بمصر والنائب البطريركي على السودان.
وسيقام قداس لذكراه بعد وصول المدبر البطريركي المطران مار يعقوب افرام سمعان لمصر.
فى سياق آخر زار اصحاب النيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، اليوم، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لشكره على حضور تجليس كل من نيافتهما.
وسيم الأسقفان الجديدان يوم ٧ مارس الماضي على إيبارشيتي أبو قرقاص، وشرق المنيا اللتين كانتا قبلًا ضمن إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، وأقيم طقس تجليس نيافة الأنبا فيلوباتير منذ قرابة أسبوعين، بينما جُلِّس نيافة الأنبا فام الأسبوع الماضي، وحضر محافظ المنيا وعدد من قياداتها احتفالي التجليس.
وسيم الأسقفان الجديدان يوم ٧ مارس الماضي على إيبارشيتي أبو قرقاص، وشرق المنيا اللتين كانتا قبلًا ضمن إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، وأقيم طقس تجليس نيافة الأنبا فيلوباتير منذ قرابة أسبوعين، بينما جُلِّس نيافة الأنبا فام الأسبوع الماضي، وحضر محافظ المنيا وعدد من قياداتها احتفالي التجليس.
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