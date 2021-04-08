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أمينة: عادل إمام قالي انتي سهير البابلي.. واسمي الحقيقي وفاء الفخراني

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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حلت المطربة أمينة، ضيفة على برنامج قول يا كبير، مع المذيع صبري زكي، من الساعة 10 إلى 12 مساء، على راديو إنرجي 92.1.

وتحدثت أمينة في حوارها عن بداية مشوارها الفني، واسمها الحقيقي، وكواليس تحولها من ممثلة مسرحية إلى مطربة شعبية.
 
كشفت أمينة لقول يا كبير، أن اسمها الحقيقي هو "وفاء الفخراني"، وكانت تعرف به أثناء دراستها في أكاديمية الفنون، التي التحقت بها بعد المرور من اختبارات لجنة قوية.
 
وقالت أمينة، إنها كانت مغتربة في القاهرة، قادمة من الإسكندرية لتحقيق حلمها في التمثيل، وهو ما بدأت تحقيقه بعد التحاقها بالأكاديمية، والعمل في المسرح، لكن الطريق لم يكن ممهدا بالشكل الكافي.
 
وأشارت أمينة، إلى أن الحالة المادية في بداياتها كانت ضيقة للغاية، وهو ما دفعها للغناء في عدد من المراكز الثقافية، إلى جانب التمثيل بالمسرح التجريبي.
وتحدثت أمينة عن ذكرياتها مع الأستاذ عادل إمام، الذي اعتاد زيارة بروفاتها المسرحية مع المخرج رامي إمام في بداياته، وكان يصفها بالكوميديانة التي يتوقع لها مستقبلا كبيرا قائلة:" قالي إنتي سهير البابلي الجاية".
 
وأكدت أمينة على أنها لم تصب تركيزها الغناء في البداية، رغم غنائها قبل الجامعة في قصر ثقافة الحرية والأنفوشي في الإسكندرية، لكن الصدفة قادتها للغناء في ألبوم كوكتيل من إنتاج شركة هاي كواليتي.
 
وقالت أمينة إن الفنان إيهاب توفيق، استمع إلى صوتها أثناء اجتماعها مع المنتج طارق عبد الله، وأعجب بصوتها ونصح مدير الشركة قائلا:" اعكش"، في إشارة إلى التمسك بها وإنتاج أغاني لها.
 
قدمت أمينة أول أغنيات مشوارها الاحترافي مع هاي كواليتي، وهي "عدى الغزال"، التي كانت تستمع لها أثناء ركوبها الميكروباص، لكن على حسب وصفها:" كنت بتكسف أقول للناس إن دي أغنيتي وأنا مش معايا فلوس".
 
وروت أمينة عدد من الصعوبات التي واجهتها في البداية منها قلة الأموال التي كانت تمتلكها لدرجة اضطرارها إلى العودة من الأوبرا إلى منزلها في العمرانية سيرا على الأقدام، من وراء زملائها وعلى رأسهم الفنانة زينة حتى لا تشعر بالكسوف منها.

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عادل إمام أمينة

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