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إقبال كبير على منفذِ (أمان) لبيع المنتجات الغذائية بجامعة الأزهر

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والمحاسب مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، والأستاذ أسامة توفيق مدير عام المدن الجامعية، بتفقد منفذ (أمان) لبيع المنتجات الغذائية بمقره بحرم الجامعة بمدينة نصر.

وخلال الجولة دار حوار بين رئيس الجامعة والمترددين على المنفذ حول مدى فاعلية وجدوي (منفذ أمان بجامعة الأزهر) حيث أشاد العاملون بالجامعة بافتتاح هذا المنفذ، الذي قام بتوفير معظم متطلباتهم بأسعار جيدة، ووجهوا خالص الشكر على هذا المنفذ، وطالبوا بالتوسع في افتتاح مثل هذه المنافذ؛ لمواجهة الجشع والاحتكار.
 
وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أن افتتاح هذا الفرع بحرم الجامعة بفرع البنين يعد نتاجَ التعاون مع وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ومن خلال قطاع الاستثمار بالوزارة برئاسة اللواء أشرف محمود، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الاستثمار، والذي وعد بدوره بتدعيم منفذ الجامعة بجميع المنتجات الطازجة، وبتخفيضات كبيرة عن مثيلاتها في السوق، جدير بالذكر أن رئيس الجامعة وعد بفتح منفذ آخر جديد بفرع البنات قريبًا؛ خدمة لجميع العاملين بفرع البنات.

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