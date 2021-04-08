5 شركات بالبورصة المصرية تشتري أسهم خزينة بجلسة أمس الأربعاء

أعلنت 5 شركات بالبورصة عن شراء أسهم خزينة وذلك للحد من الهبوط في أسهمها وهذه الشركات

هي الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سينا فارما، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير









وإشترت شركة الكابلات الكهربائية المصرية عدد 106.4 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.059%.





كما إشترت شركة ابن سينا فارما 115 ألف أسهم خزينة









كم قامت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بشراء 550 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.24%





وإشترت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري عدد 200 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.76%



