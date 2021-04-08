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5 شركات بالبورصة المصرية تشتري أسهم خزينة بجلسة أمس الأربعاء

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:23 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت 5 شركات بالبورصة عن شراء أسهم خزينة وذلك للحد من الهبوط في أسهمها وهذه الشركات هي الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سينا فارما، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير


وإشترت  شركة الكابلات الكهربائية المصريةعدد 106.4 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.059%.

كما إشترت شركة  ابن سينا فارما 115 ألف أسهم خزينة


كم قامت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بشراء 550 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.24%

وإشترت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري عدد 200 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.76%

وأخيراً إشترت شركة المتحدة للإسكان والتعمير عدد 12375 سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.42%، فيما باع مجلس إدارة الشركة الشرقية (ايسترن كومباني) 1.5 مليون سهم خزينة.

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