المكسيك تسجل 5.499 إصابة جديدة و596 حالة وفاة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم الخميس، خمسة آلاف و499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم رصد 596 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، ارتفاع حصيلة الإصابات فى البلاد بوباء "كوفيد 19"، إلى مليونين و261 ألفًا و879 حالة، كما أودت الجائحة بحياة 205 آلاف و598 إلى الآن.

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية المكسيكة، 603 وفيات، و4675 إصابة بالفيروس، وترجح الوزارة أن أرقام الإصابات الفعلية أعلى بكثير من أعداد الإصابات المسجلة، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.