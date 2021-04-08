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للمرة الأولى..أصاله تخوض تجربة التمثيل من خلال "قصر النيل"

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تخوض المطربة أصاله تجربة التمثيل للمرة الأولى في السباق الرمضاني المقبل 2021 من خلال مسلسل "قصر النيل"، وهو بطولة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، عمر السعيد، نبيل عيسى، صلاح عبد الله ناردين فرج، أحمد خالد صالح، مريم الخشت، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

وكانت أصاله قد تحدثت مؤخرًا لإذاعة "إينرجي" مع الإعلامي وائل منصور والإعلامية منة عامر خلال ببرنامجهما"عيشها بإينرجي"، عن اقتراب دخولها تجربة التمثيل في عمل درامي من إنتاج المنتج السوري محمد مشيش، الذي تربطها به علاقة صداقة قوية.

وفي سياق آخر، تقدم أصاله خلال السباق الرمضاني المقبل ثلاثة تترات لثلاث مسلسلات وهم "قصر النيل"، "بنت السلطان"، و"حرب أهلية".

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