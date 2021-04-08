بدء تطعيم العاملين في قطاع السياحة بالبحر الأحمر ضد فيروس كورونا (صور)





أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر عن بدء تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى بمحافظة البحر الأحمر ضد فيروس كورونا المستجد.



وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم تجهيز احد الاماكن بمدينة الغردقة كمركز تطعيم لجميع العاملين بالقطاع السياحى بمحافظة البحرالأحمر

مما يساهم ذلك في تنشيط حركة السياحة وتوافق مصر مع أي اشتراطات صحية دولية عند عودة حركة التنقل بين الدول.



واضاف وكيل وزارة الصحة، أنه فى ظل اتخاذ الدولة اجراءات للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، وحرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين،