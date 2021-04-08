Advertisements

رئيس جامعة الأزهر يتفقد وحدة التحول الرقمي ويشيد بما تحقق من إنجازات

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر يرافقه الأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة؛ واللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية زيارة للمدن الجامعية والأمن تفقد اللمسات الأخيرة في وحدة التحول الرقمي التي يتم تأسيسها بإدارة جامعة الأزهر بالقاهرة.

وأشاد رئيس الجامعة بما تحقق من إنجازات داخل وحدة التحول الرقمي، لافتًا إلى أن الهدف الرئيس من تأسيسها؛ هو توفير البنية الأساسية وتأمين المعلومات والنظم والتطبيقات والدعم الفني والإحصاءات والتقارير والنشر المعلوماتي، وإعداد قاعدة بيانات موحدة لربط جميع مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم بعضها ببعض من خلال شبكة موحدة؛ لمنع التوريق فور الافتتاح الرسمي لهذه الوحدة بعد أيام قليلة، مشيرًا إلى أن وحدة التحول الرقمي سوف تكون مدعمة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، التي تحدث طفرة حقيقة على جميع المستويات، وتسهم بشكل مباشر في تحول جامعة الأزهر إلى جامعة ذكية.

كما أوضح رئيس الجامعة أن وحدة التحول الرقمي تعد صرحًا تكنولوجيًّا عملاقًا داخل جامعة الأزهر يمثل قيمة مضافة كبيرة في دعم إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي في إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الدولة الحديثة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجؤ الازهر

أخبار تهمك

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يوم

نيمار مقابل جريزمان.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس وبرشلونة

منذ 35 دقيقة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 18 ساعة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 18 ساعة

متمرد بيراميدز يقترب من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل بذهاب ربع نهائي الأبطال

منذ أقل من ساعتين

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. أحمد مجاهد يعلن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين

منذ حوالي 11 ساعة

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

منذ أقل من ساعتين

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ ساعتين و 53 دقيقة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

منذ 37 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:28 ص

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

10:29 ص

نيمار مقابل جريزمان.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس وبرشلونة

10:31 ص

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

08:13 ص

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

05:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج