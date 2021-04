الطالع الفلكي الخَمِيس 8/4/202..إبْنَتُنَا المُشْرِقَة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة فرغ المُقدّم من 3 أبريل - 15 أبريل.





اليوم 30 برمهات قبطى ، 8 نيسان رُومى ، 26 شعبَان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (يطلع إيه الكراتيه ده ؟)- ريَاضَة ، مَبْتِلعَبْشْ ريَاضَة ؟ (شيريهان من مسرحيّة سُكّ على بناتك-1980)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*8 أبريل

ذكرى ميلاد سيدهارثا جوثاما بوذا فى اليابان ، يتم الإحتفال به طبقاً للتقويم الجورجى الميلادى منذ 8 أبريل 1873، يوم عطلة رسميّة فى هونج كونج ، ماكاو وكوريا الجنوبيّة ، يقومون فيه بزيارة معابد بوذا مُرتدين ملابس بيضاء جالبين معهم الأرز المُحلىّ بالسكّر وقدورالحليب فى إشارة لتذكّر بوذا أثناء مرحلة تقشّفه ، لمعرفة تفاصيل عن بوذا راجع مقال (8/4/2013 إحتفال اليابان بالنّيرفانا).





*إخترت لك من قناة يُوتيُوب

مجموعة من أغانى الأفلام الآسيوية ما يُعرفنا بثقافة تلك الشعوب وأحلامهم..





1- Jackie Chan - Operation Condor soundtrack 1 OST

2- Dragons Forever Thème

3-Jackie Chan - Police Story Theme OST

4- Jackie Chan & Sammo Hung vs Gangsters - Project A (1983

5- Ambition to Travel to Outer Space ( Dr Slump and Arale-chan Film Collection

6- Arale vs Caramel Man: Defeat of Mashirito ( Dr. Slump and Arale-chan Film Collection

7- Return of the Sister Street Fighter (1975) score selections, music by Shunsuke Kikuchi

8- Sonny Chiba's Dragon Princess (1976) score selections, music by Shunsuke Kikuchi

9- SHUNSUKE KIKUCHI BGM COLLECTION

10- Samurai Fiction OST - Dance with Me( Mari Natsuki

11- Masao Yagi - Criminal Woman: Killing Melody

12- Criminal Woman: Killing Melody (1973) music by Masao Yagi! Title track sung by Reiko Ike









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تنفيذك المُمتاز لجدول أعمالك يجعلك تشعر أنك ماكينة دقيقة مثل الساعة ما يزيد ثقتك بنفسك، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.





برج الثور: إحتفظ بأسرارك لنفسك ،أسوأ الأعداء صديق إنقلب عدوّاً لمعرفته بدقائق حياتك ،وفّر على نفسك تلك الدّراما واقفل فمك والذى ليس مجهوداً شاقاً.





برج الجوزاء: غلّف إحسانك لفقير بمنحه بعض الدراهم الزيادة بعد تكليفه بعمل بسيط لحفظ ماء الوجه ،مع إبتسامة تعطيه ثقةً بنفسه.





برج السّرطان: يوم مناسب لقرع أبواب العاطفة بشكل رسمى من جديد و التحصّل على الردّ النهائى ، فالبركة الآن أو اللعنة للأبد.





برج الأسد: لاتمنح وعوداً لاتستطيع الوفاء بها تحت ظل حماسة زائدة لتجد من يطالبك بما فوق طاقتك ، لسانك حُصَانك.





برج العذراء: إن كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب ، حكمة مفادها أن تُحافظ على فمك مُغلقاً ولاتفتحة إلا لقول الخير ، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الميزان: أحد الخبثاء يدعوك للمشاركة فى أمر لست على علمٍ تام بكل تفاصيله ،لا تورّط نفسك فيما لاتعرفه ولا تُجالس المشبوهين.





برج العقرب: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، النشاط والحركة مفيدان لحمايتك من الأمراض والدّيون بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.





برج الجدى: رُبّما شاهدت محروماً مِمّن لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، قَدِّمْ المُساعدة للأيتام والفقراء ولوباليسير وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.





برج الدّلو: قد يرغب من حولك بمساعدتك بمحبّة دون مقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.





برج الحوت: حالتك المزاجيّة مُرتاحة ولايوجد سبب لتنغّص نفسيّتك بيدك، إن كنت تمرّ بفترة نقاهة من مرض فلا تتأخر عن تناول الدّواء فى موعده.