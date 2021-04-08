Advertisements

أبو الغيط يُرحب بتجديد الالتزام الأمريكي بحل الدولتين

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
أحمد الليموني
Advertisements
أعرب السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ارتياحه للتصريحات التي صدرت مؤخراً عن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والتي تضمنت تأكيداً على الالتزام بحل الدولتين كأساس لحل النزاع بين فلسطين وإسرائيل. 

وأكد أبو الغيط أن ما جرى خلال السنوات الماضية من تضييق على الفلسطينيين، اقتصادياً وسياسياً، كان خطأ كبيراً إذ استبعد الشريك الأساسي في العملية السلمية، وأن الإدارة الأمريكية تُصحح هذا الخطأ.

واعتبر أبو الغيط، أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي بلينكن استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تلك التي يتم توجيهها للأونروا، يُمثل خطوة إيجابية وتعكس نوايا جيدة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكداً أن من المهم العمل بسرعة خلال الفترة القادمة على إطلاق عملية سلمية جادة، ولها مرجعية واضحة وافق زمني معلوم من أجل تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة وشاملة ونهائية.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حل الدولتين الالتزام الأمريكي أبو الغيط

أخبار تهمك

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

نيمار مقابل جريزمان.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس وبرشلونة

منذ 34 دقيقة

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

منذ 36 دقيقة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 21 ساعة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل بذهاب ربع نهائي الأبطال

منذ ساعة و نصف

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 18 ساعة

متمرد بيراميدز يقترب من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. أحمد مجاهد يعلن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين

منذ حوالي 11 ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يوم

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

الإمارات: دول المنطقة لم تعد قادرة على تحمل سياسات قطر

عاجل.. أبو الغيط يكشف الهدف الأخطر لوقف أمريكا تمويل الأونروا

أبوالغيط: المجتمع الدولي سد الفجوة التمويلية للأونروا

اشتية يطالب بفصل العلاقات الفلسطينية الأمريكية عن عملية السلام

تعرف على ترشيحات بايدن لمنصبي وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي

واشنطن: حل الدولتين هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:28 ص

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

10:29 ص

نيمار مقابل جريزمان.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس وبرشلونة

10:31 ص

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

08:13 ص

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

05:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج