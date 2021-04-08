الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ولطيفا على السواحل الشمالية الشرقية ومائلا للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء وحارا على جنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطس مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، ولطيفا على جنوب البلاد، مع نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد ستكون مثيرة للرمال والأتربة، مع تكون أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 28 والصغرى 15.

الإسكندرية العظمى 22 الصغرى 18.

مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 14.

سيوة العظمى 22 والصغرى 15.

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 16.

دمياط العظمى 22 والصغرى 16.

الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 17.

السويس العظمى 31 والصغرى 17.

العريش العظمى 22 والصغرى 16.

طابا العظمى 31 والصغرى 21.

سانت كاترين العظمى 28 والصغرى 14.

شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 21.

الغردقة العظمى 32 والصغرى 23.

الفيوم العظمى 30 والصغرى 18.

بني سويف العظمى 31 والصغرى 19.

المنيا العظمى 32 والعظمى 20.

أسيوط العظمى 33 والصغرى 20.

