خبير : السوق تفاعل إيجابياً مع طرح شركة "تعليم لإدارة الخدمات"

قال حسام سويد الغايش خبير أسواق المال ، ان السوق المصري بالرغم من التراجعات الاخيرة لديه قابلية لتلقى طروحات جديدة وسيستجيب إيجابياً للطرح الأخير وهو طرح شركة تعليم لإدارة الخدمات ولكن بشرط ان تكون الطروحات محفزة على جذب سيولة، خاصة وان البورصة خلال الايام القليلة الماضية كانت تناقش مع اطراف السوق كافة اجراء تعديلات على ضوابط واجراءات الشراء الهامشي والذى يؤثر بصورة بالغة على السوق فى حالة الانخفاض ، خاصة فيما يعانيه السوق حاليا من ضعف السيولة وبعض القلق الطبيعى لأحداث مفاوضات سد النهضة .









وأضاف الخبير في تصريح خاص ل "فجر " أنه من المتوقع خلال الجلسات القادمة ان يكون السوق مراءة لأحداث ومسار المفاوضات بقضية سد النهضة .









يذكر أن الشركة صاحبة اول طرح فى البورصة لعام 2021 هى شركة تعليم لإدارة الخدمات وتم أنشأها في عام 2015 بهدف تقديم تعليم عال خاص وقائم على المهارات في مصر، بالإضافة إلى دعم إضفاء الطابع المؤسسي على القطاع في مصر.ولقد تأسست الشركة في بادئ الأمر تحت مسمى شركة بيسكو انفست للتجارة والاستثمار كشركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، وتغير اسم الشركة إلى شركة تعليم لخدمات الإدارة بناءا على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في 3 يوليو 2016.





وتمتلك شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ومستثمرون آخرون 60% من أسهم رأسمال شركة تعليم منذ عام 2019، بعد إتمام صفقة الاستحواذ على هذه النسبة من الأسهم.ومنذ عام 2015 استثمرت الشركة أكثر من مليار جنيه في جامعة النهضة بني سويف لتحويلها إلى مؤسسة أكاديمية رائدة في الصعيد لتحسين التعليم العالى وتوظيف الخريجين، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.





وتشير الشركة إلى أن كلية الطب بجامعة النهضة بني سويف، وهي أول كلية طب خاصة في شراكة كاملة مع جامعة فيينا الدولية و أصبحت واحدة من كليات الطب الرائدة في مصر.وأشارت الشركة إلى أنها بصدد الحصول على التراخيص التنظيمية لبدء إنشاء جامعة بادية وهي حرم جامعي جديد في مدينة السادس من أكتوبر بغرب القاهرة والتابع لأحد المشروعات العمرانية العملاقة لشركة بالم هيلز للتعمير ومن المقرر أن يبدأ الحرم الجامعي الجديد عملياته بحلول سبتمبر 2022.





وبعد أن تم تأسيس الشركة في عام 2015، أطلقت تعليم في العام التالي مستشفى الأسنان التخصصي الوحيد والأكبر في صعيد مصر كما بدأت الشركة تقديم خدماتها في جامعة النهضة بني سويف.وفي عام 2017 أنشأت الشركة أول مركز لمصادر التعلم في الصعيد كما تم في نفس العام إنشاء أكاديميات داخل الحرم الجامعي من شركات متعددة الجنسيات مثل أكاديميات سيسكو، وأوراكل، وأبتك، وساب.





وفي عام 2018 وقعت الشركة شراكة مع جامعة فيينا الطبية الدولية لتطوير كلية الطب في جامعة النهضة بني سويف، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.وفي العام التالي أطلقت الشركة كلية الطب كما استحوذت على نحو 27 فدانا في بني سويف لتوسيع حرم جامعة النهضة، وعقد شراكة مع جامعة فيينا الطبية لتعزيز العرض الأكاديمي لكلية طب الأسنان.وأطلقت الشركة في عام 2020 كلية العلاج الطبيعي، كما عقدت شراكة مع بالم هيلز لتطوير حرم جامعي متعدد الجامعات في غرب القاهرة.





وفي هذا العام أسست الشركة المشروع المشترك مع بالم هيلز لتطوير الحرم الجامعي الجديد لجامعة بادية من خلال 8 كليات، كما تقوم بتطوير كليات الهندسة المعمارية والآداب والمستشفى التعليمي لكلية الطب بجامعة النهضة بني سويف.ويصل عدد الطلاب المسجلين لدى الجامعة 6273 طالبا خلال العام الدراسي الحالي، كما يعمل لديها 583 أستاذا جامعيا، وتملك 8 كليات، ومستشفيين.وارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال عام 2019-2020 إلى 450 مليون جنيه مقابل نحو 354 مليون جنيه في عام 2018-2019.كما وصل صافي الربح في العام الماضي إلى 144 مليون جنيه مقابل نحو 110 ملايين جنيه في عام 2018-2019، وفقا لبيانات الشركة









ولقد أعلنت الشركة في نشرة طرح أسهمها العام والخاص في السوق الثانوي للتداول بالبورصة المصرية طرح نحو 49% من أسهم رأسمال الشركة المصدر بغرض توسيع قاعدة الملكية بسعر حده الأقصى 6.20 جنيه للسهم على شريحتين وتتضمن الشريحة الأولى، بحسب النشرة التي أرسلتها الشركة للبورصة عدد نحو 17.9 مليون سهم للطرح العام بنسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، وبما يمثل 2.45% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.





بينما تتضمن الشريحة الثانية المتعلقة بالطرح الخاص عدد أسهم نحو 339.9 مليون سهم بنسبة 95% من الأسهم المطروحة للبيع بما يمثل 46.55% من إجمالي أسهم الشركة وذلك للمؤسسات ذات الملاءة المالية والمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية، والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.





وكانت الشركة تقدمت بطلب في فبراير الماضي لتسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدا لقيد أسهمها وتداولها بالبورصة المصرية.وفي آخر تعديل بشأن رأس المال أقرت الجمعية العامة غير العادية في 17 ديسمبر 2020 تجزئة الأسهم بنسبة 10 أسهم لكل سهم وأصبحت القيمة الاسمية للسهم جنيه واحد بدلا من 10 جنيهات ليبلغ عدد الأسهم 730.250 مليون سهم بدلا من 73.025 مليون سهم، كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به إلى 2 مليار جنيه بدلا من مليار جنيه ولقد تم تغطية الطرح العام لشركة تعليم لخدمات الإدارة 29.38 مرة تقريبا



