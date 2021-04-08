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خبير : السوق تفاعل إيجابياً مع طرح شركة "تعليم لإدارة الخدمات"
الخميس 08/أبريل/2021 - 10:31 ص
نيفين سمير
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قال حسام سويد الغايش خبير أسواق المال ، ان السوق المصري بالرغم من التراجعات الاخيرة لديه قابلية لتلقى طروحات جديدة وسيستجيب إيجابياً للطرح الأخير وهو طرح شركة تعليم لإدارة الخدمات ولكن بشرط ان تكون الطروحات محفزة على جذب سيولة، خاصة وان البورصة خلال الايام القليلة الماضية كانت تناقش مع اطراف السوق كافة اجراء تعديلات على ضوابط واجراءات الشراء الهامشي والذى يؤثر بصورة بالغة على السوق فى حالة الانخفاض ، خاصة فيما يعانيه السوق حاليا من ضعف السيولة وبعض القلق الطبيعى لأحداث مفاوضات سد النهضة .
وأضاف الخبير في تصريح خاص ل "فجر " أنه من المتوقع خلال الجلسات القادمة ان يكون السوق مراءة لأحداث ومسار المفاوضات بقضية سد النهضة .
يذكر أن الشركة صاحبة اول طرح فى البورصة لعام 2021 هى شركة تعليم لإدارة الخدمات وتم أنشأها في عام 2015 بهدف تقديم تعليم عال خاص وقائم على المهارات في مصر، بالإضافة إلى دعم إضفاء الطابع المؤسسي على القطاع في مصر.ولقد تأسست الشركة في بادئ الأمر تحت مسمى شركة بيسكو انفست للتجارة والاستثمار كشركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، وتغير اسم الشركة إلى شركة تعليم لخدمات الإدارة بناءا على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في 3 يوليو 2016.
وتمتلك شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ومستثمرون آخرون 60% من أسهم رأسمال شركة تعليم منذ عام 2019، بعد إتمام صفقة الاستحواذ على هذه النسبة من الأسهم.ومنذ عام 2015 استثمرت الشركة أكثر من مليار جنيه في جامعة النهضة بني سويف لتحويلها إلى مؤسسة أكاديمية رائدة في الصعيد لتحسين التعليم العالى وتوظيف الخريجين، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.
وتشير الشركة إلى أن كلية الطب بجامعة النهضة بني سويف، وهي أول كلية طب خاصة في شراكة كاملة مع جامعة فيينا الدولية و أصبحت واحدة من كليات الطب الرائدة في مصر.وأشارت الشركة إلى أنها بصدد الحصول على التراخيص التنظيمية لبدء إنشاء جامعة بادية وهي حرم جامعي جديد في مدينة السادس من أكتوبر بغرب القاهرة والتابع لأحد المشروعات العمرانية العملاقة لشركة بالم هيلز للتعمير ومن المقرر أن يبدأ الحرم الجامعي الجديد عملياته بحلول سبتمبر 2022.
وبعد أن تم تأسيس الشركة في عام 2015، أطلقت تعليم في العام التالي مستشفى الأسنان التخصصي الوحيد والأكبر في صعيد مصر كما بدأت الشركة تقديم خدماتها في جامعة النهضة بني سويف.وفي عام 2017 أنشأت الشركة أول مركز لمصادر التعلم في الصعيد كما تم في نفس العام إنشاء أكاديميات داخل الحرم الجامعي من شركات متعددة الجنسيات مثل أكاديميات سيسكو، وأوراكل، وأبتك، وساب.
وفي عام 2018 وقعت الشركة شراكة مع جامعة فيينا الطبية الدولية لتطوير كلية الطب في جامعة النهضة بني سويف، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.وفي العام التالي أطلقت الشركة كلية الطب كما استحوذت على نحو 27 فدانا في بني سويف لتوسيع حرم جامعة النهضة، وعقد شراكة مع جامعة فيينا الطبية لتعزيز العرض الأكاديمي لكلية طب الأسنان.وأطلقت الشركة في عام 2020 كلية العلاج الطبيعي، كما عقدت شراكة مع بالم هيلز لتطوير حرم جامعي متعدد الجامعات في غرب القاهرة.
وفي هذا العام أسست الشركة المشروع المشترك مع بالم هيلز لتطوير الحرم الجامعي الجديد لجامعة بادية من خلال 8 كليات، كما تقوم بتطوير كليات الهندسة المعمارية والآداب والمستشفى التعليمي لكلية الطب بجامعة النهضة بني سويف.ويصل عدد الطلاب المسجلين لدى الجامعة 6273 طالبا خلال العام الدراسي الحالي، كما يعمل لديها 583 أستاذا جامعيا، وتملك 8 كليات، ومستشفيين.وارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال عام 2019-2020 إلى 450 مليون جنيه مقابل نحو 354 مليون جنيه في عام 2018-2019.كما وصل صافي الربح في العام الماضي إلى 144 مليون جنيه مقابل نحو 110 ملايين جنيه في عام 2018-2019، وفقا لبيانات الشركة
ولقد أعلنت الشركة في نشرة طرح أسهمها العام والخاص في السوق الثانوي للتداول بالبورصة المصرية طرح نحو 49% من أسهم رأسمال الشركة المصدر بغرض توسيع قاعدة الملكية بسعر حده الأقصى 6.20 جنيه للسهم على شريحتين وتتضمن الشريحة الأولى، بحسب النشرة التي أرسلتها الشركة للبورصة عدد نحو 17.9 مليون سهم للطرح العام بنسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، وبما يمثل 2.45% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.
بينما تتضمن الشريحة الثانية المتعلقة بالطرح الخاص عدد أسهم نحو 339.9 مليون سهم بنسبة 95% من الأسهم المطروحة للبيع بما يمثل 46.55% من إجمالي أسهم الشركة وذلك للمؤسسات ذات الملاءة المالية والمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية، والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.
وكانت الشركة تقدمت بطلب في فبراير الماضي لتسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدا لقيد أسهمها وتداولها بالبورصة المصرية.وفي آخر تعديل بشأن رأس المال أقرت الجمعية العامة غير العادية في 17 ديسمبر 2020 تجزئة الأسهم بنسبة 10 أسهم لكل سهم وأصبحت القيمة الاسمية للسهم جنيه واحد بدلا من 10 جنيهات ليبلغ عدد الأسهم 730.250 مليون سهم بدلا من 73.025 مليون سهم، كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به إلى 2 مليار جنيه بدلا من مليار جنيه ولقد تم تغطية الطرح العام لشركة تعليم لخدمات الإدارة 29.38 مرة تقريبا
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