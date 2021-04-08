عبدالوهاب غنيم: مجمع الإصدارات المؤمنة سيمنع التزوير (فيديو)

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية أمس الأربعاء يعد طفرة قوية في استخدامات أحدث تكنولوجيا العصر، موضحًا أن هذا المجمع جزءً من مبادرة رئيس الجمهورية للتحول الرقمي على مستوى الخدمات الحكومية وفي نفس الوقت لبناء مصر الرقمية.

وأضاف "غنيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن هذا المجمع يستهدف تأمين جميع الوثائق والمحررات الرسمية والبطاقات المعتمدة على غرار بطاقة الرقم القومي وبطاقات البنوك وبطاقات التموين وكارت الفلاح.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن هذا المجمع يستخدم تكنولوجيا الهولوجرام، أي أنه يجرى وضع ملصق في الورقة المطبوعة، وهو عبارة عن مجسم ثنائي أو ثلاثي أو رباعي الأبعاد لا يمكن لأحد تقليده، كما يمكن من خلاله اكتشاف ما إذا كانت المستندات مزورة أم لا.

وأردف، "بهذا نكون منعنا التزوير في الشهادات الدراسية وشهادات الميلاد وكل المحررات الخاصة بالشهر العقاري والتوكيلات والأعمال الخاصة بالمحاكم وغيرها".

وأكد أن هذا المجمع يتيح طباعة ورقة عليها علامة مائية لا يمكن تقليدها، ومن خلالها سيتم استصدار بطاقات رقم قومي فيها شريحة إلكترونية: "المواطن هيقدر وهو قاعد في بيته يتعامل من خلال تطبيق على الموبايل لتجديد التراخيص والحصول على الخدمات كافة".

ولفت، إلى أن الحكومة المصرية تشاركية، بمعنى أن أكثر من 100 قاعدة بيانات موجودة في جميع الوزارات والمحليات مرتبطة ببعضها عبر كابلات ألياف ضوئية فائقة السرعة لنقل البيانات بين المراكز.

