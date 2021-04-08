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البورصة تنفذ صفقة على أسهم "المهندس للتأمين" بقيمة 33.3 مليون جنيه

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:48 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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نفذت البورصة المصرية، اليوم صفقة من الحجم الكبير على أسهم شركة المهندس للتأمين،  لعدد 2.291 مليون سهم بقيمة إجمالية 33.338 مليون جنيه.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 69.43 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 72.36 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول لتسجل 79.88 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 94.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كانت القوائم المالية المستقلة للشركة النصف الأول من العام المالي الجاري، أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 49.02 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 72 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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