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" الشرقية للدخان " تبيع 1.27 سهم حزينة بجلسة أمس

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:53 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، عن تنفيذ عملية بيع أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء والتي كانت قد إشترتها من قبل .

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس أنها قامت ببيع عدد 1.47 مليون سهم خزينة خلال تداولات الأربعاء.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.

وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي.

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