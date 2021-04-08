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" الشرقية للدخان " تبيع 1.27 سهم حزينة بجلسة أمس
الخميس 08/أبريل/2021 - 10:53 ص
نيفين سمير
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أعلنت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، عن تنفيذ عملية بيع أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء والتي كانت قد إشترتها من قبل .
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس أنها قامت ببيع عدد 1.47 مليون سهم خزينة خلال تداولات الأربعاء.
وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.
وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي.
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