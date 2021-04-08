" الشرقية للدخان " تبيع 1.27 سهم حزينة بجلسة أمس

أعلنت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، عن تنفيذ عملية بيع أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء والتي كانت قد إشترتها من قبل .





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس أنها قامت ببيع عدد 1.47 مليون سهم خزينة خلال تداولات الأربعاء.





وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.



