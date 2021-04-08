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بالصور .. عضوات برلمان وإعلاميات وسيدات مجتمع في مهرجان "كوني اجمل " الخيري

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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شاركت عدد كبير من عضوات البرلمان والإعلاميات وسيدات المجتمع في مهرجان "كوني أجمل" الخيري الذي ترأسه الكاتبة الكبيرة منى رجب رئيسة جمعية الكاتبات المصرياتً.

يقام المهرجان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم بالتعاون مع المهندسة سها شمس نائب رئيس المهرجان وداليا انور سكرتير عام المهرجان والمصممه نهله الشافعي سكرتير المهرجان.

وقدمت الإعلامية بوسي شلبي فعاليات مهرجان" كوني أجمل" وتخلله تكريم عدد من قيادات العمل المدني والتطوعي منهن د أنيسة حسونة ،اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي كانت تخرص على تقدم المزاد الخيري للدورات السابقة وتسلمت تكريمها ابنتها اميرة مختار بالإضافة إلى تكريم الناشر محمد جوهر ومهندسة الديكورربابعبدالعاطي ، عادل سالم ،مصطفى الصغير و7 من مصممات الأزياء المصرياتً ممن دعمن المهرجان ب"ديفيليه جماعي" نال إعجاب الحضور وهن نهلة الشافعى وسهام العربي وامل موسي ومايسة وسحر ولينا وأمانى.
كما شاركت عالية عبد العزيز بتصميصمات مبتكرة للأزياء والحقائب
وكانت ضمن الحضور النائبة البرلمانية أمل سلامة ،نجاة العسيلى ، الإعلاميات نجاة العسيلي ،سحر عبد الرحمن ،منى سراج ،فاطمة أبو حطب وفاطمه شعراوي .
بالصور .. عضوات برلمان وإعلاميات وسيدات مجتمع في مهرجان "كوني اجمل " الخيري
بالصور .. عضوات برلمان وإعلاميات وسيدات مجتمع في مهرجان "كوني اجمل " الخيري
بالصور .. عضوات برلمان وإعلاميات وسيدات مجتمع في مهرجان "كوني اجمل " الخيري
بالصور .. عضوات برلمان وإعلاميات وسيدات مجتمع في مهرجان "كوني اجمل " الخيري
بالصور .. عضوات برلمان وإعلاميات وسيدات مجتمع في مهرجان "كوني اجمل " الخيري
بالصور .. عضوات برلمان وإعلاميات وسيدات مجتمع في مهرجان "كوني اجمل " الخيري
بالصور .. عضوات برلمان وإعلاميات وسيدات مجتمع في مهرجان "كوني اجمل " الخيري
بالصور .. عضوات برلمان وإعلاميات وسيدات مجتمع في مهرجان "كوني اجمل " الخيري

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