هزة أرضية قوية تضرب سواحل تركيا الغربية

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بأن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا غرب تركيا، فجر اليوم الخميس.

ووقعت الهزة الأرضية، قبالة سواحل قضاء داتشا بولاية موغلا في تمام الساعة 03.33 بالتوقيت المحلي (00.33 توقيت غرينتش)، وعلى عمق 6.92 كم، مشيرة إلى أن مركزه يقع على بعد 32.93 كم من القضاء.

ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة، وفقًا لوكالة الأناضول.