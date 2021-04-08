Advertisements

ليفاندوفسكي يصدم جماهير بايرن ميونيخ بعد الخسارة أمام باريس

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

استبعد الهداف البولندي المصاب روبرت ليفاندوفسكي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020، احتمالية عودته للملاعب لقيادة فريقه بايرن ميونخ الألماني أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء القادم في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

قال ليفاندوفسكي لمحطة (سكاي) التليفزيونية قبل مباراة الذهاب بين الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونخ الألمانية "لا ، هذا مازال مبكرا جدا. أفعل كل شيء للعودة إلى أرض الملعب".

وأصيب ليفاندوفسكي في ركبته خلال مباراة المنتخب البولندي ضد منتخب أندورا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر العام المقبل، ما أدى لغيابه عن بايرن في المباراة التي فاز فيها 1 / صفر على مضيفه لايبزج ببطولة الدوري الألماني يوم السبت الماضي، بالإضافة لغيابه أمام سان جيرمان اليوم.

واقترب باريس سان جيرمان خطوة هامة نحو بلوغ الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 / 2 على مضيفه بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

أخبار تهمك

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء الدراسة خلال شهر رمضان

منذ أقل من ساعة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

نيمار مقابل جريزمان.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 19 ساعة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 22 ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يوم

5 تغييرات.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

منذ ساعة و 17 دقيقة

متمرد بيراميدز يقترب من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ يوم

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

08:13 ص

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

10:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج