ليفاندوفسكي يصدم جماهير بايرن ميونيخ بعد الخسارة أمام باريس

استبعد الهداف البولندي المصاب روبرت ليفاندوفسكي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020، احتمالية عودته للملاعب لقيادة فريقه بايرن ميونخ الألماني أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء القادم في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

قال ليفاندوفسكي لمحطة (سكاي) التليفزيونية قبل مباراة الذهاب بين الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونخ الألمانية "لا ، هذا مازال مبكرا جدا. أفعل كل شيء للعودة إلى أرض الملعب".

وأصيب ليفاندوفسكي في ركبته خلال مباراة المنتخب البولندي ضد منتخب أندورا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر العام المقبل، ما أدى لغيابه عن بايرن في المباراة التي فاز فيها 1 / صفر على مضيفه لايبزج ببطولة الدوري الألماني يوم السبت الماضي، بالإضافة لغيابه أمام سان جيرمان اليوم.

واقترب باريس سان جيرمان خطوة هامة نحو بلوغ الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 / 2 على مضيفه بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.