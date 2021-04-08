بعد إصابته.. موقف بواليا من مباراة الأهلي وسيمبا

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف الكونغولي والتر بواليا من المشاركة أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.

وغادر بواليا مران الفريق الأحمر أمس الذي أقيم على ملعب التتش للإصابة، بعد أن تعرض لكدمة قوية في القدم.

وقال مصدر بالأهلي، أن بواليا كان يعاني من آلام بسيطة خلال الساعات الماضية عقب مغادرته مران أمس مباشرة لكن حالته تحسنت في الوقت الحالي، مؤكدا أن الكدمة التي تعرض لها لن تمنعه من المشاركة أمام سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمباراة سيمبا التنزاني والمقرر لها غدا الجمعة، في إطار الجولة الختامية لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية.