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ديمبيلي يحسم مصيره مع برشلونة
الخميس 08/أبريل/2021 - 11:59 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني حسم مستقبله مع النادي الكتالوني, حيث أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2022.
وأكدت
صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ديمبيلي حريص على الاستمرار في برشلونة, حيث
يعطي الأولوية للبرسا على الرغم من إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد مع النجم
الفرنسي.
وأشارت
الصحيفة الإسبانية إلى أن ديمبيلي الذي يعيش أفضل لحظاته مع الناد برشلونة
ينتظر العرض المقدم من إدارة النادي الكتالوني من أجل تجديد عقده.
وأفادت
الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة حريص على تجديد عقد ديمبيلي البالغ من العمر 23
عاماً ولكن إدارة البرسا لا تستبعد بيعه في الصيف المقبل في حالة حدوث أمر غير
متوقع.
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