ديمبيلي يحسم مصيره مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني حسم مستقبله مع النادي الكتالوني, حيث أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2022.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ديمبيلي حريص على الاستمرار في برشلونة, حيث يعطي الأولوية للبرسا على الرغم من إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد مع النجم الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديمبيلي الذي يعيش أفضل لحظاته مع الناد برشلونة ينتظر العرض المقدم من إدارة النادي الكتالوني من أجل تجديد عقده.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة حريص على تجديد عقد ديمبيلي البالغ من العمر 23 عاماً ولكن إدارة البرسا لا تستبعد بيعه في الصيف المقبل في حالة حدوث أمر غير متوقع.