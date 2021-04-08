بعد تألقه.. الأهلي يخطط لإعادة الجناح الطائر

عرضت لجنة التخطيط بالأهلى على موسيماني المدير الفنى للفريق، إعادة حسين السيد الظهير الأيسر السابق للفريق والمعار من طلائع الجيش للإسماعيلى، بعد المستوى المميز الذى قدمه مع الدراويش مؤخرًا.

ويرغب الأهلى فى دعم الجبهة اليسرى خصوصًا مع عدم وجود بديل للتونسى على معلول لاعب الفريق، مع كثرة الإصابات التى تعرض لها محمود وحيد، والاعتماد على أيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر بدلاً من مركزه كقلب دفاع.

وينتظر مسئولو الأهلي القرار النهائى فيما يخص التعاقدات سيكون للمدير الفنى الذى حدد احتياجاته، وأن دور اللجنة الترشيح ومناقشته، ولكن القناعات تخصه فقط وسيتم حسم كل الأمور فى نهاية الموسم.