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قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي
الخميس 08/أبريل/2021 - 11:30 ص
مارينا بشارة
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 107 لسنة 2021 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة كفر الشيخ لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية واستثمارية عليها.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
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في استجابة فورية لبرنامج واحد من الناس أصدر الرئيس السيسي تعليماته بتوفير كافة احتياجات الطفلين محمد ومحمود ووالدتهم وتوفير مصدر دخل ثابت لهم.
ووجه الرئيس السيسي بتقديم الرعاية الكاملة للطفلين محمد ومحمود ووالدتهم وتوفير مصدر دخل ثابت لهم، فور ظهورهم ببرنامج واحدٍ من الناس علي شاشة الحياة.
وعلى جانب آخر وجه الإعلامي عمرو الليثي الشكر إلى الرئيس لتوجيهاته بتوفير كافة احتياجات الطفلين محمد ومحمود ووالدتهم وتوفير مصدر دخل ثابت لهم.
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