قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 107 لسنة 2021 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة كفر الشيخ لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية واستثمارية عليها.



