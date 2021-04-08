"أحلى مشهد".. علي ربيع يشارك جمهوره بصورة جديدة من كواليس "أحسن أب"







شارك الفنان علي ربيع جمهوره بصورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "أحسن أب"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر علي ربيع في الصورة وهو برفقة الفنان محمود أوتاكا، والفنان إبرام سمير، وعلق عليها قائلاً:" أحسن أب، صباح الخير عليكو بصوره من كواليس المسلسل فيها شويه ضحك حلوين مع حبيبي إبرام العسل وصديق العمر أوتاكا، شرفتونا، وإن شاء الله أحلى مشهد في المسلسل، انتظرونا رمضان ٢٠٢١".



مسلسل "أحسن أب" من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى، ويشارك في بطولته بجانب على ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين.