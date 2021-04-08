منها عيد شم النسيم.. الإجازات الرسمية في رمضان 2021 للموظفين والعاملين بالدولة

ينتظر المصريين موعد شهر رمضان الكريم لما في هذه الأيام من خير وبركة وممارسة للعبادات، حيث أ كدت الحسابات الفلكية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل الجاري، وخلال الشهر الكريم سنكون على موعد مع 11 يوما إجازة للموظفين والعاملين بالدولة، بينها 3 إجازات رسمية و8 أيام إجازات أسبوعية.