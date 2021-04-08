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منها عيد شم النسيم.. الإجازات الرسمية في رمضان 2021 للموظفين والعاملين بالدولة
الخميس 08/أبريل/2021 - 11:31 ص
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ينتظر المصريين موعد شهر رمضان الكريم لما في هذه الأيام من خير وبركة وممارسة للعبادات، حيث أكدت الحسابات الفلكية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل الجاري، وخلال الشهر الكريم سنكون على موعد مع 11 يوما إجازة للموظفين والعاملين بالدولة، بينها 3 إجازات رسمية و8 أيام إجازات أسبوعية.
وينتظر المصريون هذه الإجازات والأعياد الرسمية في شهر رمضان 2021، ومنها كما يلي:
أولا - الإجازات والأعياد الرسمية:
- عيد تحرير سيناء:
وسيكون يوم الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان.
- عيد العمال :
وسيكون يوم السبت أول مايو الموافق 19 رمضان.
- شم النسيم :
وسيكون يوم الإثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان .
ثانيا - الراحات الأسبوعية "أيام الجمعة والسبت":
- الجمعة 16 أبريل الموافق 4 رمضان
- السبت 17 أبريل الموافق 5 رمضان
- الجمعة 23 أبريل الموافق 11 رمضان
- السبت 24 أبريل الموافق 12 رمضان
- الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان
- السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان
- الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان
- السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان
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