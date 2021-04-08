برلماني يحذر من الكيانات التعليمية الوهمية: تقضي على الكوادر

طالب النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، التصدي للكيانات التعليمية الوهمية، مؤكدا أن هذه الكيانات غير القانونية تؤثر على تعليم الطلاب على مدار المدى البعيد، مما يستوجب تشديد الرقابة من قبل التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر على جهود النهوض بالمنظومة التعليمية، خاصة وأنها تعمل بعيدا عن القانون وتزاول نشاطها في الخفاء ويتم منح الطلاب شهادات غير معتمدة.





وأوضح "الشرقاوي" في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الأزمة ينتج عنها ضعف المنظومة التعليمية، بالإضافة لمنح غير المتخصصين شهادات غير معتمدة في العديد من المجالات والتخصصات مما قد يؤثر على العمل فيما بعض حينما يتم دمج هؤلاء الخريجين في المجتمع، وتهدر هذه الكيانات الجهود المبذولة من قبل الدولة لخلق جيل من الكوادر والكفاءات والنهوض بمستوى التعليم والبحث العلمي .



