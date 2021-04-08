Advertisements

برلماني يحذر من الكيانات التعليمية الوهمية: تقضي على الكوادر

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
طالب النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، التصدي للكيانات التعليمية الوهمية، مؤكدا أن هذه الكيانات غير القانونية تؤثر على تعليم الطلاب على مدار المدى البعيد، مما يستوجب تشديد الرقابة من قبل التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر على جهود النهوض بالمنظومة التعليمية، خاصة وأنها تعمل بعيدا عن القانون وتزاول نشاطها في الخفاء ويتم منح الطلاب شهادات غير معتمدة.

وأوضح "الشرقاوي" في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الأزمة ينتج عنها ضعف المنظومة التعليمية، بالإضافة لمنح غير المتخصصين شهادات غير معتمدة في العديد من المجالات والتخصصات مما قد يؤثر على العمل فيما بعض حينما يتم دمج هؤلاء الخريجين في المجتمع، وتهدر هذه الكيانات الجهود المبذولة من قبل الدولة لخلق جيل من الكوادر والكفاءات والنهوض بمستوى التعليم والبحث العلمي.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة غلق هذه الكيانات وتغليظ عقوبة القائمين على الأمر، وإحالتهم للنيابة، لرفعة المنظومة التعليمية والتخلص من المخالفين وهذه الكيانات نهائيًا، مع ضرورة زيادة توعية المواطنين وتثقيفهم لعدم الانصياع خلف هذه الكيانات، والاعتماد على البيانات الرسمية والكيانات الرسمية من قبل الوزارة، والاستفسار عن هذه الكيانات في حال عدم توافر البيانات المطلوبة، لعدم استدراجهم تحت أي مسمى، ومن ثم المواطن شريك في القضاء على هذه الظاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الكيانات التعليمية الوهمية الفجر

أخبار تهمك

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 19 ساعة

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

منذ أقل من ساعتين

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 22 ساعة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يوم

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 19 ساعة

متمرد بيراميدز يقترب من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي

منذ ساعة الا ربع

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

نيمار مقابل جريزمان.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء الدراسة خلال شهر رمضان

منذ أقل من ساعة

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ يوم

5 تغييرات.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

08:13 ص

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

10:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج