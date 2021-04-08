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وزيرة التخطيط: علينا الإقرار بصعوبة ما يواجه العالم بسبب جائحة كورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي، حيث تم تعليق عدد من الأنشطة حول العالم، معلقة: "علينا الإقرار بصعوبة ما يواجه العالم بسبب جائحة كورونا".

وأشارت "السعيد"، خلال كلمتها في مؤتمر "حقوق الإنسان بناء عالم ما بعد كورونا"، اليوم الخميس، إلى أنه نتج عن تفشي جائحة كورونا معاناة الدول النامية، حيث هناك فجوة في التمويل قدرها 1 تليون دولار في الإنفاق العام على تدابير التعافي من كورونا بالعالم.

وأضافت ان العملية التعلمية تأثرت في كل دول العالم جراء جائحة كورونا، حيث تقدر منظمة اليونسكو أن 1.25 مليار طالب تأثروا بعملية اغلاق المدارس، كما يرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 86% من طلاب المدارس الابتدائية في البلدان النامية لن يحصلوا على تعليم جيد، كما تشير منظمة العمل الدولية أن شخص من بين كل 6 أشخاص قد فقد وظيفته منذ انتشار جائحة كورونا.

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