عرض إماراتي لنجم سموحة

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن تلقي الهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري عرضًا إماراتيًا، للرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونشر فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "عرض إماراتي للهاني سليمان نجم نادي سموحة ومجلس إدارة النادي أرجأ النظر فيه لنهاية الموسم".



ومن المنتظر أن يناقش مجلس إدارة سموحة العرض الإماراتي الذي تلقاه الهاني سليمان قبل حسم مصير اللاعب بشكل نهائي سواء بالرحيل عن النادي السكندري أو الاستمرار معه بالموسم المقبل.





الهاني سليمان صاحب الـ36 عامًا بدأ مشواره الكروي ضمن قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري، قبل تصعيده للفريق الأول ولعب له عدة مواسم، قبل انتقاله للجونة عام 2013 ولعب معه موسمين، ثم انضم لصفوف سموحة في 2019 وقدم معه مستويات رائعة جعلته محل اهتمام عدد من الأندية.



