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رئيس البرلمان العربي يرحب بإستئناف أمريكا للمساعدات الاقتصادية للشعب الفلسطيني

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:39 ص
البرلمان العربي
البرلمان العربي
هالة الشحات
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رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بقرار الإدارة الأمريكية باستئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، وكذلك استئناف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين"الأونروا".

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تفاؤله بهذه الخطوة كونها تعبر عن تغيير في موقف الإدارة الأمريكية الجديدة عن سابقتها التي اتخذت الكثير من القرارات والإجراءات التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني.

كما أشار "العسومي" إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لوكالة الأونروا للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني والمساعدة في توفير الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني، فهىً تقدم خدماتها الحيوية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.

وحذر رئيس البرلمان العربي من خطورة أي محاولات لإستهداف الأونروا او تقليص دورها، مثمنا ما تقدمه الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى الدول العربية التي دعمت موازنة الوكالة.

وقال إن هذا أكد الإصرار العربي للحفاظ عليها وذلك حفاظًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في الحياة.

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فلسطين المساعدات الامريكية البرلمان العربي

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