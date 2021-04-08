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وزيرة البيئة توزع أكياس صديقة البيئة على المواطنين والمحلات بالممشى السياحي

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بتوزيع الأكياس صديقة البيئة على المواطنين والمحلات بالممشى السياحي ضمن انطلاق حملة الحد من إستخدام الأكياس البلاستيك أحادية الإستخدام بمدينة دهب.

وكانت توجهت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمحافظة جنوب سيناء فى جولة تفقدية للمحميات بالمحافظة لمتابعة الحياة البحرية بها، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وممثلين عن وزارة السياحة والآثار وممثلى الإعلام وأيضا ممثلى المجتمع المدنى بالمحافظة.

يشمل برنامج الزيارة التوجه الى كوبرى مجرى السيل بالمسبط، لإطلاق مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدينة دهب. وايضا جولة بالسوق والمحلات لتوزيع الشنط صديقة البيئة ورفع وعى المواطنين بمخاطر الاكياس البلاستيك وأهمية استبدالها بمنتجات صديقة للبيئة مثل المنتجات الورقية والكرتون.

كما ستتلقى وزيرة البيئة بممثلى المجتمع بمدينة دهب للوقوف على أهم المشاكل التى يواجهونها ومحاولة ايجاد حلول لها. ويعقبها القيام بجولة تفقدية بمنطقة الثرى بولز بدهب ورأس جالوم.

كما يتضمن برنامج الزيارة قيام الدكتورة ياسمين فؤاد بتفقد محمية رأس محمد وعقد مؤتمر صحفى لإطلاق خطة إدارة الأنشطة البحرية برأس محمد وشرم الشيخ، كما ستقوم وزيرة البيئة بالتوجه إلى مدينة سانت كاترين، لمتابعة خطة تطوير المدينة مع الحفاظ على الوضع البيئي لها كمحمية طبيعية.
وزيرة البيئة توزع أكياس صديقة البيئة على المواطنين والمحلات بالممشى السياحي
وزيرة البيئة توزع أكياس صديقة البيئة على المواطنين والمحلات بالممشى السياحي
وزيرة البيئة توزع أكياس صديقة البيئة على المواطنين والمحلات بالممشى السياحي
وزيرة البيئة توزع أكياس صديقة البيئة على المواطنين والمحلات بالممشى السياحي
وزيرة البيئة توزع أكياس صديقة البيئة على المواطنين والمحلات بالممشى السياحي
وزيرة البيئة توزع أكياس صديقة البيئة على المواطنين والمحلات بالممشى السياحي
وزيرة البيئة توزع أكياس صديقة البيئة على المواطنين والمحلات بالممشى السياحي
وزيرة البيئة توزع أكياس صديقة البيئة على المواطنين والمحلات بالممشى السياحي
وزيرة البيئة توزع أكياس صديقة البيئة على المواطنين والمحلات بالممشى السياحي
وزيرة البيئة توزع أكياس صديقة البيئة على المواطنين والمحلات بالممشى السياحي

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